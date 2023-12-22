Подмосковные спасатели вытащили из-под рухнувшей крыши гаража мужчину

Сейчас мужчина передан в руки медицинского персонала.

Российские спасатели из экстренного ведомства Московской области смогли помочь мужчине, который оказался под конструкциями обрушившегося гаража. Инцидент произошел на территории города Власиха Одинцовского городского округа. В пресс-службе Мособлпожспаса уточнили, что днем 20 марта под тяжестью снега обрушилась крыша одного из гаражей. В этот момент внутри находился местный житель. Очевидцы вызвали на место произошедшего профильное ведомство. В результате сотрудники ГУ МЧС разобрали рухнувшую кровлю, расчистили завал, после чего обнаружили пострадавшего. Потерпевшего извлекли на свежий воздух и передали медикам для отправки в больницу.

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Фото и видео: Telegram / Агентство "Москва"