Появилось видео с Колпинского шоссе, где в ДТП погибло три женщины

На Колпинском шоссе легковушка угодила под фуру. В результате погибло три женщины. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Во вторник, 25 апреля, рано утром недалеко от перекрестка Колпинского шоссе и Мосоквского произошла смертельная авария. В 150 метрах от развязки столкнулась легковушка протаранила грузовой автомобиль. По предварительным данным, Peugeot выехал на встречную полосу, где и угодили под большегруз. Вероятно, автомобиль занесло на утреннем гололеде.

Сам водитель иномарки выжил. Как рассказывают очевидцы, его с тяжелыми травмами отправили в больницу. Но вот три его пассажирки скончались на месте. Свидетели рассказывают, что передняя часть автомобиля почти полностью смялась.

Специалисты устанавливают причины аварии. Состояние водителя легковушки пока не известно. Мужчина из фуры не пострадал, а лишь отделался испугом. Из-за аварии в районе скопилась пробка.

Ранее Piter.tv сообщал, что МЧС во вторник обещали снег и гололед. Несмотря на потепление, остатки внезапной зимней погоды еще дают о себе знать. В частности, из-за гололеда происходит много мелких и крупных аварий, так как некоторые водители уже сменили зимнюю резину на летнюю.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург