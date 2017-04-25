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Появилось видео с Колпинского шоссе, где в ДТП погибло три женщины

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На Колпинском шоссе легковушка угодила под фуру. В результате погибло три женщины. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Во вторник, 25 апреля, рано утром недалеко от перекрестка Колпинского шоссе и Мосоквского произошла смертельная авария. В 150 метрах от развязки столкнулась легковушка протаранила грузовой автомобиль. По предварительным данным, Peugeot выехал на встречную полосу, где и угодили под большегруз. Вероятно, автомобиль занесло на утреннем гололеде.

Сам водитель иномарки выжил. Как рассказывают очевидцы, его с тяжелыми травмами отправили в больницу. Но вот три его пассажирки скончались на месте. Свидетели рассказывают, что передняя часть автомобиля почти полностью смялась.

Появилось видео с Колпинского шоссе, где в ДТП погибло три женщины

Специалисты устанавливают причины аварии. Состояние водителя легковушки пока не известно. Мужчина из фуры не пострадал, а лишь отделался испугом. Из-за аварии в районе скопилась пробка.

Появилось видео с Колпинского шоссе, где в ДТП погибло три женщиныПоявилось видео с Колпинского шоссе, где в ДТП погибло три женщины

Ранее Piter.tv сообщал, что МЧС во вторник обещали снег и гололед. Несмотря на потепление, остатки внезапной зимней погоды еще дают о себе знать. В частности, из-за гололеда происходит много мелких и крупных аварий, так как некоторые водители уже сменили зимнюю резину на летнюю.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария , грузовик , дтп , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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