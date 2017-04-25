Весна в Петербурге опять откладывается: во вторник обещают снег и гололед

МЧС предупреждает петербуржцев и гостей города о мокром снеге с дождем и гололеде на дорогах во вторник, 25 апреля.

Кажется, весна окончательно забыла дорогу в Северную столицу. Главное управление МЧС Петербурга предупреждает об осадках в виде мокрого снега и дождя. Несмотря на то, что днем воздух прогреется до восьми градусов тепла, утром на некоторых участках дороги возможно гололедица из-за ночных низких температур.

Также синоптики, по сообщению МЧС, обещают небольшую облачность и ветер. Порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать 11 метров в секунду.

Но в эти пессимистичные прогнозы не хочется верить, так как все утро в Северной столице солнечно, а на небе едва ли можно найти облака. Горожанам хочется верить в наступление весны, тем более, что на следующей неделе уже май.

Хотя накануне главный синоптик пообещал Петербургу еще два дня дождя со снегом. По словам Александра Колесова, циклон, создававший условия для снегопада. Постепенно уходит с территории России и уступает дорогу весне.

Видео: Instagram / maksimruff, all_lla_, tlenafm