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В Петербурге в выходные стартует джазовый фестиваль
Сегодня, 17:09
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Shdaria
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В Петербурге в выходные стартует джазовый фестиваль

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В Петербурге начнется фестиваль "Бродский Drive".

 В Петербурге 18 июня стартует джазовый фестиваль "Бродский Drive". Концерты будут проходить до 17 июля каждые выходные в саду Фонтанного дома (Музея Анны Ахматовой) на Литейном проспекте, 53.

В программе нзначено восемь концертов, современный джаз от российских и зарубежных музыкантов. В день открытия выступят Владимир Чекасин (саксофоны, Литва) и квартет Вячеслава Гайворонского (труба).

Фестиваль "Бродский Drive" впервые состоялся в 2015 году и был приурочен к дню рождения поэта. В настоящий момент фестиваль стал летним open-air, на который ежегодно приезжают мировые звезды.

 

Фото: "Вконаткте" группа "Бродский Drive 2017"

Теги: бродский drive , концерт спб , новости спб , петерубрг , фестивали спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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