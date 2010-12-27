В Петербурге в выходные стартует джазовый фестиваль

В Петербурге начнется фестиваль "Бродский Drive".

В Петербурге 18 июня стартует джазовый фестиваль "Бродский Drive". Концерты будут проходить до 17 июля каждые выходные в саду Фонтанного дома (Музея Анны Ахматовой) на Литейном проспекте, 53.

В программе нзначено восемь концертов, современный джаз от российских и зарубежных музыкантов. В день открытия выступят Владимир Чекасин (саксофоны, Литва) и квартет Вячеслава Гайворонского (труба).

Фестиваль "Бродский Drive" впервые состоялся в 2015 году и был приурочен к дню рождения поэта. В настоящий момент фестиваль стал летним open-air, на который ежегодно приезжают мировые звезды.

Фото: "Вконаткте" группа "Бродский Drive 2017"