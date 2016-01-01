Знаменитый писатель и почетный гражданин Петербурга скончался 4 июля на 99-м году жизни.

В Петербурге прощаются с Даниилом Граниным. Церемония прощания с писателем проходит в Таврическом дворце.

Траурная церемония началась в полдень сегодня, 8 июля. В Белоколонном зале Таврического дворца собралось более 300 человек, в том числе Михаил Пиотровский, Владимир Мединский и Валентина Матвиенко, сообщает "Фонтанка". Также на прощание с Граниным пришли и обычные петербуржцы.

"Даниил Александрович ярко и правдиво запечатлел то непростое время, когда жил. С наибольшей силой это проявилось в "Блокадной книге", которая никого не оставила равнодушным", — сказала Матвиенко.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров добавил, что память писателя необходимо увековечить на карте города.

Похороны Гранина пройдут в 15:00 в Комарове. Писателя похоронят рядом с супругой Риммой Майоровой.

Даниил Гранин скончался 4 июля 2017 года. Почетному гражданину Петербурга, двукратному лауреату Государственной премии РФ и обладателю премии президента России было 98 лет.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев