Петербургского офицера погранвойск подозревают в хулиганском сообщении о теракте

В Северной столице капитана второго ранга береговой охраны подозревают в ложном сообщении о террористическом акте. Предполагается, что офицер сообщил о бомбе из хулиганских побуждений.

В понедельник, 1 мая, около половины девятого в экстренную службу 112 позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что в квартире дома 20 на Заневском проспекте женщина пытается взорвать бомбу. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов ни женщины, ни взрывного устройства там не нашли. Зато застали 39-летнего капитана второго ранга береговой охраны, служащего в одной из частей пограничных войск.

Полицейским удалось установить, что офицер сообщил о взрывном устройстве из хулиганских побуждений. Дом не эвакуировали, но помещение квартиры на всякий случай осмотрели. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Материалы дела и сам хулиган отправились в военное следственное управление Западного военного округа.

На прошлой неделе тоже не обошлось без шутников-минеров. Piter.tv сообщал, что "Пионерскую" "заминировала" по телефону 17-летняя хулиганка. Студентка позвонила по экстренному номеру с чужого мобильного.