Вредная женщина "заминировала" в Петербурге здание главка МВД и Арбитражного суда

Полиция Петербурга проверила еще одно ложное сообщение о бомбе в здании на территории центра города.

Сегодня днем, 15 февраля, полиция Петербурга получила тревожный вызов. Примерно в 16.30 в одно из отделений МВД позвонила неизвестная женщина и сообщила о бомбе в сдвоенном здании №50-52 на Суворовском проспекте. Она не стала рассказывать подробностей, только прошептала, что объект "заминирован" и бросила трубку. Силовиков этот звонок взволновал не на шутку: ведь по указанному адресу находятся сразу два крупных казенных учреждения. Здесь расположены Арбитражный суд России и главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на стутус объектов и обилие людей в здании, полиция отказалась от идеи эвакуации. Это решение было правильным: бомбы в помещениях не оказалось, и работу судей и полицейских не пришлось прерывать напрасно. По данным "Фонтанки", в операции принимали участие саперы и кинологи. Однако к 18.07 они так и не нашли взрывоопасных веществ в домах на Суворовском. Теперь правоохранители ищут автора тревожного звонка, который оказался лживой провокацией.

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