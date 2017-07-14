В Петербурге допросили гендиректора "Силовых машин"

СМИ сообщили об уголовном деле в отношении предпринимателя

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в Петербурге после допроса из полиции отпустили Романа Филиппова, генерального директора компании "Силовые машины". Ранее СМИ писали о том, что его приглашали на разговор по поводу разглашения государственной тайны.

Какую тайну раскрыл (или мог раскрыть) Роман Филиппов, неизвестно. Как сообщил источник, речи о задержании предпринимателя не шло, его процессуальный статус также не определен. Life сообщает, что утром гендиректора "Силовых машин" отпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе «Силовых машин» ситуацию не комментируют. Официальные представители правоохранительных органов также воздерживаются от пояснений.

Известно, что уголовное дело, по которому Филиппова вызывали на разговор, возбуждено в рамках скандала с поставками Siemens газовых турбин в обход станций на территорию Крыма.

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