В Петербурге черный «Инфинити» перевернулся на очень высокой скорости

Пьяный водитель на "Инфинити" перевернул авто на крышу в Петербурге

13 мая в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки. Как сообщают очевидцы, Infinity шла на приличной скорости, но водитель иномарки не справился с управлением на пустой дороге, и его автомобиль перевернулся на крышу. К месту аварии прибыла реанимация.

Также очевидцы отмечают, что водитель Infinity находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства устанавливает дорожная полиция. Фото ДТП очевидцы выложили в Сеть.



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Вконтакте: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Ильдар Сайдашев