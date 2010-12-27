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В Петербурге черный «Инфинити» перевернулся на очень высокой скорости
Сегодня, 1:24
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Sheker
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В Петербурге черный «Инфинити» перевернулся на очень высокой скорости

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Пьяный водитель на "Инфинити" перевернул авто на крышу в Петербурге

13 мая в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки. Как сообщают очевидцы,  Infinity шла на приличной скорости, но водитель иномарки не справился с управлением на пустой дороге, и его автомобиль перевернулся на крышу. К месту аварии прибыла реанимация. 

Также очевидцы отмечают, что водитель Infinity находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства устанавливает дорожная полиция. Фото ДТП очевидцы выложили в Сеть. 

 

 


Фото:
Вконтакте: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Ильдар Сайдашев

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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