Арестовали налетчика, пострадавшего в перестрелке с военным у ТРК "Атлантик-Сити"

Мужчина со своим погибшим подельником планировал ограбить пенсионера, который оказался бывшим военным. Злоумышленники начали стрельбу, однако сами были ранены. В данный момент выжившего налетчика задержали.

Недавно стало известно, что мужчину, устроившего нападение на военного пенсионера, арестовали. В ближайшем будущем ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время правоохранители выясняют детали происшествия и проверяют законность хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия. Об этом пишет Life.

Предположительно, в минувшую среду, 22 февраля, двое злоумышленников планировали ограбить пенсионера. Инцидент произошел на стоянке возле ТРК "Атлантик-Сити" на Савушкина, 126А. Во время нападения они начали палить из травмата. Вероятно, налетчики не предполагали, что пожилой мужчина окажет им сопротивление. Пенсионер достал свой наградной пистолет и отразил удар. В результате, он ранил обоих нападавших. Один из горе-грабителей получил травмы, который оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Второму парню удалось сбежать, однако он также получил повреждения. Ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оперировали потерпевшего в перестрелке под конвоем. Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"