Смертельная перестрелка около ТЦ в Приморском районе

В результате перепалке убит человек. В розыск объявлен белый "Форд Фокус".

Сегодня днем, 22 февраля, около ТЦ "Атлантик-Сити" в Приморском районе началась перестрелка. Инцидент произошел недалеко на улице Савушкина, 126. Об этом сообщает Life со ссылкой на свой источник.

Как стало известно, около торгового центра в результате стрельбы пострадали несколько человек. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Один из нападавших схлопотал пулю в нижние конечности. Вероятно, именно для него и была вызвана скорая. Однако медикам не удалось спасти жизнь пострадавшего, он скончался от полученных травм.

Стражи порядка выясняют детали происшествия. Они объявили план перехвата: в розыске белый "Форд Фокус". Один из участников перестрелки скрылся, само здание ТЦ оцеплено.

Ранее мы сообщали, что в сеть попало видео погони со стрельбой на Приморском шоссе. Нарушитель не хотел подчиняться стражам порядка, поэтому решил удрать от них. Спустя некоторое время правоохранители обнаружили пустой автомобиль злоумышленника в Ольгино.

Фотография: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", инстаграм, baoluo_4125