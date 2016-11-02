Адская шаурма: в Новокузнецке закрыли ларек с опасным угощением

Жители Новокузнецка в шоке. В крупном городе Кузбасса закрыли один из самых популярных ларьков с шавермой.

Закрытие мелкого ларька с шавермой стало центральной новостью дня на Кузбассе. По данным сервиса "Яндекс.Новости", именно это событие стало самым обсуждаемым у местных журналистов. Что же произошло в Новокузнецке? Как сообщают местные СМИ, речь идет об обычной проверке Роспотребнадзора, проведенной по заявлению недовольного посетителя. Видимо, кто-то из горожан столкнулся с плохим обслуживанием или был шокирован внешним видом ларька на Зыряновской улице. Опасения этого человека подтвердились: эксперты признали, что готовить шаверму в таких условиях нельзя.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, работа шавермы приостановлена на 90 дней. Ревизоры не нашли в ларьке условий для качественной очистки посуды и мытья продуктов, а также соответствующей документации для этого вида бизнеса. Теперь индивидуальному предпринимателю, который владеет точкой общепита, предстоит решить эти проблемы.

Ранее канал Piter.TV писал, что пожар уничтожил «Шаверму» рядом со станцией метро Политехническая.