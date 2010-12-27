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В Мурманске дети сорвались с моста в Кольский залив
Вчера, 23:56
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Sheker
54

В Мурманске дети сорвались с моста в Кольский залив

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Двое школьников сорвались с моста в Кольский залив

  Двое подростков в Мурманске упали с моста через Кольский залив, который является самым длинным в мире автомобильным мостом за Полярным кругом. 

По предварительной информации, трое девятиклассников играли на мосту после школы. Один из них привязал к конструкциям моста верёвку, свесился на ней, но не смог удержаться и упал в воду. Второй сам прыгнул в воду, чтобы спасти товарища. Третий мальчик остался на мосту, именно он и вызвал спасателей и полицию. Поиск детей будет продолжаться до фактического обнаружения. 

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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