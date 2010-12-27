В Мурманске дети сорвались с моста в Кольский залив

Двое школьников сорвались с моста в Кольский залив

Двое подростков в Мурманске упали с моста через Кольский залив, который является самым длинным в мире автомобильным мостом за Полярным кругом.



По предварительной информации, трое девятиклассников играли на мосту после школы. Один из них привязал к конструкциям моста верёвку, свесился на ней, но не смог удержаться и упал в воду. Второй сам прыгнул в воду, чтобы спасти товарища. Третий мальчик остался на мосту, именно он и вызвал спасателей и полицию. Поиск детей будет продолжаться до фактического обнаружения.