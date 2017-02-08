В Москве дизайнер изрезал девушке лицо

Напавшего на девушку в лифте удалось задержать

На юге Москвы, на Балаклавском проспекте, в среду, 8 февраля 2017 года в одном из домов произошло ЧП. Несовершеннолетняя девушка вошла в лифт с незнакомцем, и он приставил ей к горлу нож, а также применил физическую силу.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, ножом девушке поранило лицо. Когда лифт остановился, она сумела вырваться из рук насильника и сбежать домой. Уже там она вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обошли несколько квартир и в одной из них задержали предполагаемого насильника. Как сообщается, подозреваемый приехал в столицу из одной из стран СНГ, в Москве он работает дизайнером.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив