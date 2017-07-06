Видео: пожар охватил лакокрасочный завод в Металлострое

В поселке Металлострой загорелся лакокрасочный завод. С территории фабрики "Невские краски" поднимается густой столб дыма. В сети появились видео с места ЧП.

Крупное возгорание возникло в Колпинском районе Петербурга. На промышленной территории лакокрасочного предприятия на Дороге на Металлострой загорелось помещение. На место выехали спасатели.

Пока не известно, что именно случилось и что послужило причиной пожара. Очевидцы сообщали о звуках взрывов на территории.

С предприятия поднимается столб густого черного дыма. Горожане видят дым из разных точек Колпина, Купчина и Невского района. Информации о пострадавших пока нет. Есть ли вредные примеси в воздухе тоже пока не известно.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" водители пишут. что некоторые пожарные машины застряли на переезде около Металлстроя, так как там проезжает поезд.

В пресс-службе МЧС уточняют, что вызов поступил 16.55. На месте пожарные прибыли в течение десяти минут. Едкий дым и пламя уже вырвались из ангара. Площадь и содержимое склада пока не известно. В 17.07 ранг пожара повысили до второго ранга, а затем и третьего. На месте работает Передвижная химико-радиометрическая лаборатория, чтобы осуществить замеры воздуха. С пожаром сражаются 68 человек на 16 автомобилях.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург