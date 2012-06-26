ДТП в Луге: шестилетний ребенок угодил под колеса легковушки

Маленький мальчик перебегал дорогу вне перехода. На скорости его сбила иномарка, под управлением автоледи.

Сегодня, 31 января, около 11:00 утра в Лужском районе задавили ребенка. Инцидент произошел напротив дома №1 по пр. Кирова. Мальчик перебегал дорогу в непредназначенном для перехода месте. Предположительно, ребенка сопровождал старший брат. Когда малыш вышел на проезжую часть, его на скорости сбила легковушка. За рулем находилась 46-летняя автоледи. Судя по номерам, из Пскова.

После столкновения очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На место аварии выехали врачи. Осмотрев малыша, они в срочном порядке госпитализировали мальчика с различными травмами средней тяжести. Сейчас ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.

В данный момент выясняют детали аварии. По какой причине ребенок выбежал на проезжую часть, и почему женщина его не заметила, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее мы сообщали, что в Выборге неуравновешенный водитель задавил пешехода на зебре, избил его и скрылся с места аварии.

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