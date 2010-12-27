В Курске в ДТП с маршруткой ранены 12 человек

Маршрутка и две легковушки столкнулись в центре Курска: есть пострадавших

19 мая в Курске на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобилей ВАЗ-2110 и BMW. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель маршрутного такси, выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора, передает ТАСС.В результате ДТП пострадало 12 человек, из них четверо детей.

На месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские. Очевидцы не смогли объяснить, как произошло столкновение в плотном потоке движущихся машин. В настоящее время полицейские занимаются выяснением причин и обстоятельств ДТП.