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В Красноярске на пешеходном переходе сбили девушку на велосипеде

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В сети появилось фото и видео с места происшествия

 В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Красноярска появилось сообщение о сбитой девушке - велосипедистке на проспекте Комсомольский.

В сообщении говорится, что девушка была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе. На опубликованных кадрах видео видно, что девушка лежит на проезжей части. Рядом с ней велосипед. На месте аварии автомобиль реанимации.

Какие травмы получила девушка, не сообщается. 

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Видео и фото: ВК, ЧП Красноярск

Теги: авария , дтп , жесть , красноярск , сбили человека
Категории: ДТП Новости России Происшествия Лента новостей

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