В Красноярске на пешеходном переходе сбили девушку на велосипеде

В сети появилось фото и видео с места происшествия

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Красноярска появилось сообщение о сбитой девушке - велосипедистке на проспекте Комсомольский.

В сообщении говорится, что девушка была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе. На опубликованных кадрах видео видно, что девушка лежит на проезжей части. Рядом с ней велосипед. На месте аварии автомобиль реанимации.

Какие травмы получила девушка, не сообщается.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Видео и фото: ВК, ЧП Красноярск