В Краснодаре водитель во время ДТП вытолкнул другой автомобиль в толпу

В аварии у автобусной остановки пострадали как минимум три человека

В Краснодаре накануне произошла жуткая авария. Там автомобиль марки "Мицубиши" задом придал ускорения автомобилю "Рено". Из-за этого водитель "Рено" не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку, где в этот момент были люди.

Как сообщается, на автобусной остановке пострадали два человека, которые в этот момент стояли там и ждали общественного транспорта. Медики рассказали, что они получили переломы.

При этом после столкновения с "Рено" виновник аварии не остановил движение. Он протаранил автомобиль KIA, а тот в свою очередь столкнулся с "ГАЗелью". Пассажирка отечественного авто получила перелом ноги.

Как сообщили в региональном отделении МВД, после ДТП водителя "Мицубиши" задержали. Проводится проверка.

Видео: архив