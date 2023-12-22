Президент России Владимир Путин приехал во Дворец самбо в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Экскурсию главе государства по территории спортивного объекта провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в Краснодаре реализуется масштабный проект "Город спорта". В его рамках планируется разместить на одной территории несколько комплексов для занятий разными видами спорта.
По окончании осмотра президент кратко беседовал с самбистами, представляющими спортивные школы Краснодарского края.
Ранее Путин рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным.
Видео: kremlin.ru
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