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В Италии задержаны 116 членов мафиозного клана Ндрагета
Вчера, 23:00
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Sheker
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В Италии задержаны 116 членов мафиозного клана Ндрагета

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Кроме того, под следствием оказались мэры Аветраны и Эрчи, подозреваемые в сговоре с мафией

        116 членов могущественной преступной организации «Ндрангета» задержаны на юге Италии. В прошедшей в провинции Реджо-Калабрия облаве были задействованы более тысячи карабинеров и полицейских при поддержке вертолетов. 

Операция началась еще 20 июня, когда были задержаны первые 54 человека в Италии, Испании и Панаме, причастные к торговле наркотиками и их транспортировке. В тот день только у арестованных в итальянских провинциях Рим, Неаполь, Риети и административной области Калабрия было изъято 600 кг кокаина, оцениваемых в 1,3 миллиона евро. 

Под следствием также оказались мэры Аветраны и Эрчи Антонио Мина и Джузеппе Маргерити, подозреваемые в сговоре с мафией. Всем задержанным будут предъявлены обвинения в мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, наркоторговле, незаконном хранении оружия.

 

 

 

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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