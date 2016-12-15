В Италии задержаны 116 членов мафиозного клана Ндрагета

Кроме того, под следствием оказались мэры Аветраны и Эрчи, подозреваемые в сговоре с мафией

116 членов могущественной преступной организации «Ндрангета» задержаны на юге Италии. В прошедшей в провинции Реджо-Калабрия облаве были задействованы более тысячи карабинеров и полицейских при поддержке вертолетов.



Операция началась еще 20 июня, когда были задержаны первые 54 человека в Италии, Испании и Панаме, причастные к торговле наркотиками и их транспортировке. В тот день только у арестованных в итальянских провинциях Рим, Неаполь, Риети и административной области Калабрия было изъято 600 кг кокаина, оцениваемых в 1,3 миллиона евро.



Под следствием также оказались мэры Аветраны и Эрчи Антонио Мина и Джузеппе Маргерити, подозреваемые в сговоре с мафией. Всем задержанным будут предъявлены обвинения в мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, наркоторговле, незаконном хранении оружия.