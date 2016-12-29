В Гатчине из конюшни "угнали" элитного жеребца

Похищенный из конюшни конь стоит триста тысяч рублей

Хозяйка орловского рысака, который квартировал в гатчинской конюшне, обратилась в полицию с заявлением о его похищении. 39-летняя женщина оценила стоимость "угнанного" жеребца примерно в триста тысяч рублей.

По словам заявительницы, конь пропал в период между девятью и десятью часами вечера вторника, 17 января. Злоумышленники похитили гордое животное из конюшни на Центральной улице в поселке Большево. Для того чтобы проникнуть в помещение, вору пришлось сломать замок на двери загона.

Жеребцу 6 лет, он темно-серый в яблоках, с белым хвостом и гривой черного и белого цвета, с белыми копытами. Между глаз – белая проточина. Полицейские разыскивают пропажу.

Видео: архив