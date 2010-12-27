Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Фонтанке спасатели ищут девушку, которую толкнул прохожий
Сегодня, 15:39
0
Shdaria
107

В Фонтанке спасатели ищут девушку, которую толкнул прохожий

0
 
 

В Петербурге прохожий толкнул девушку в реку. Спасатели до сих пор не могут ее найти.

 В Петербурге на набережной реки Фонтакнки случился инцидент. 

По словам очевидцев, прохожий толкнул девушку в реку. Сейчас спасатели ищут ее по течению реки Фонтанки.

 

Фото: группа "Вконтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: петербург , прохожий толкнул девушку , река фонтанка
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5