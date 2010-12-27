В Фонтанке спасатели ищут девушку, которую толкнул прохожий

В Петербурге на набережной реки Фонтакнки случился инцидент.
По словам очевидцев, прохожий толкнул девушку в реку. Сейчас спасатели ищут ее по течению реки Фонтанки.
Фото: группа "Вконтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
В Петербурге прохожий толкнул девушку в реку. Спасатели до сих пор не могут ее найти.
В Петербурге на набережной реки Фонтакнки случился инцидент.
По словам очевидцев, прохожий толкнул девушку в реку. Сейчас спасатели ищут ее по течению реки Фонтанки.
Фото: группа "Вконтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"