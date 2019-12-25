Девушка упала в воду с Пантелеймоновского моста

Пострадавшую спасли, а затем госпитализировали.

Сотрудники транспортной полиции вытащили из реки Фонтанки тонущую девушку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 24 августа.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. Было установлено, что женщина упала в реку с Пантелеймоновского моста. Детали пока неизвестны. Потерпевшая звала на помощь.

Петербурженке предложили термоодеяло, чтобы согреться. Ей потребовалась помощь медиков.

Ранее тонущего человека из реки Фонтанки вытащил капитан судна.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"