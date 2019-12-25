  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девушка упала в воду с Пантелеймоновского моста
Сегодня, 10:55
149
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Девушка упала в воду с Пантелеймоновского моста

0 0

Пострадавшую спасли, а затем госпитализировали.

Сотрудники транспортной полиции вытащили из реки Фонтанки тонущую девушку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 24 августа.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. Было установлено, что женщина упала в реку с Пантелеймоновского моста. Детали пока неизвестны. Потерпевшая звала на помощь. 

Петербурженке предложили термоодеяло, чтобы согреться. Ей потребовалась помощь медиков. 

Ранее тонущего человека из реки Фонтанки вытащил капитан судна.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: река фонтанка, спасение, тонущий человек
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии