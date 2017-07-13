В Екатеринбурге виновника ДТП раздавил собственный автомобиль

Жуткая смертельная авария произошла накануне вечером, 12 июля, в Екатеринбурге на Уралмаше.
ДТП произошло в 19:45. Водитель Mercedes-Benz Vito ехал по Бакинских Комиссаров в сторону Коммунистической. Мужчина значительно превысил допустимую скорость и не справился с управлением при перестроении. Автомобиль занесло, и его выбросило на припаркованные автомобили. "Серседес" протаранил две машины, одна из которых вылетела на тротуар и сшибла пешехода.
"Мерседес" от удара развернуло и опрокинуло на бок. Громоздкий автомобиль упал на 38-летнего водителя, который был не пристегнут ремнем безопасности и вылетел на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте аварии. По словам очевидца ДТП, мужчине раздавило голову.
Пешеход с травмами был доставлен в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.
Фото: ВК, ДТП Екатеринбурга
Видео: Piter.TV