В Екатеринбурге виновника ДТП раздавил собственный автомобиль

Водитель после столкновения вылетел из автомобиля, а на него упал его же автомобиль

Жуткая смертельная авария произошла накануне вечером, 12 июля, в Екатеринбурге на Уралмаше.

ДТП произошло в 19:45. Водитель Mercedes-Benz Vito ехал по Бакинских Комиссаров в сторону Коммунистической. Мужчина значительно превысил допустимую скорость и не справился с управлением при перестроении. Автомобиль занесло, и его выбросило на припаркованные автомобили. "Серседес" протаранил две машины, одна из которых вылетела на тротуар и сшибла пешехода.

"Мерседес" от удара развернуло и опрокинуло на бок. Громоздкий автомобиль упал на 38-летнего водителя, который был не пристегнут ремнем безопасности и вылетел на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте аварии. По словам очевидца ДТП, мужчине раздавило голову.

Пешеход с травмами был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Фото: ВК, ДТП Екатеринбурга

Видео: Piter.TV