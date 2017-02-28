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В Адмиралтейском районе Петербурга салон сотовой связи ограбила "горилла"

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Мужчина в маске обезьяны обчистил магазин на набережной Обводного канала

В Петербурге на набережной Обводного канала произошло несколько странное ограбление. Там салон сотовой связи обчистил мужчина в карнавальной маске гориллы. 

Как стало известно, инцидент произошел накануне вечером в доме №122 по набережной Обводного канала. В магазин, торгующий гаджетами, вошел странный посетитель, чье лицо было скрыто маской. Он покрутился по помещению салона, приглядываясь к товарам, а затем схватил два недешёвых смартфона "Самсунг" и стремительно ретировался.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняется также, работали ли в салоне на момент ограбления камеры видеонаблюдения.

Видео: архив

Теги: набережная обводного канала , налет на салон сотовой связи , налетчик , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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