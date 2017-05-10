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Видео падения крана: Упавший башенный кран в Красноярске чудом не задел жилые дома

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В интернете появилось видео момента падения крана

 Поздно вечером 8 мая на улице Академика Киренского в Красноярске из-за сильного порыва ветра упал башенный кран.

Данный инцидент произошел в 21 час 13 минут, в понедельник 8 мая в Октябрьском районе города Красноярска. Падение крана запечатлел видеорегистратор автомобиля очевидца происшествия и камера уличного наблюдения.

В результате падения крана чудом никто не пострадал. Кран упал всего в метре от одноэтажного жилого дома, придавив собой большую припаркованную фуру. На проезжей части автобус успел затормозить в нескольких метрах.

Жилые дома долгое время оставались без электричества, так как при падении кран порвал линии электропередач. Движение на этом участке было парализовано до утра, пока не убрали обломки крана.

Piter.TV опубликовал видео горящего трамвая в Красноярске сегодня утром, 10 мая.

Видео: YouTube/Dimon5699, kraschp

Теги: видео , жесть , красноярск
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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