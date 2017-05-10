Видео из Красноярска: Сегодня утром на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Из-за пожара в возникшего в трамвае пострадала женщина - водитель

Сегодня утром в районе дома №179 на проспекте Красноярский Рабочий в Красноярске во время движения загорелся трамвай с пассажирами.

В момент возгорания в салоне трамвая находились 10 человек пассажиров и женщина водитель 1977 года рождения. Пассажиры были вовремя эвакуированы из городского транспорта и не пострадали. Водитель с незначительными ожогами госпитализирована в Красноярский ожоговый центр.

В социальных сетях появилось видео горящего трамвая. На опубликованных кадрах видно, какой силы был огонь. Пламя охватило весь вагон. Салон трамвая выгорел полностью.

Вероятной причиной возгорания стало замыкание электрики в трамвае. После ликивидации пожара сгоревший трамвай отбуксировали, движение трамваев по данному маршруту оперативно восстановлено.

Фото: ВК, ЧП Красноярск

Видео: ВК, ЧП Красноярск(Игорь Серков)