Тела погибших в сегодняшней авиакатастрофе Ту-154 под Сочи отправят в Москву

Минобороны сделало официальное заявление, что тела погибших граждан России отправят в столицу для генетической экспертизы

Тела погибших в результате катастрофы самолета Ту-154, падение которого произошло над Черным морем, доставят в Москву, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу. Об этом сообщили в военном ведомстве.



Видео: Piter.TV

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский