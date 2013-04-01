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Тела погибших в сегодняшней авиакатастрофе Ту-154 под Сочи отправят в Москву

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Минобороны сделало официальное заявление, что тела погибших граждан России отправят в столицу для генетической экспертизы

Тела погибших в результате катастрофы самолета Ту-154, падение которого произошло над Черным морем, доставят в Москву, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Видео: Piter.TV
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Теги: авиакатастрофа , авиакатастрофа ту 154 , ту 154
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия

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