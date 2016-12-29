Московский таксит-извращенец надругался над пассажиром, а затем ограбил его

Молодой парень голым сбежал из квартиры насильника. Извращенца задержали.

В ночь на старый Новый год таксист-частник изнасиловал пассажира. Инцидент произошел в одной из московских квартир на ул. Свободы. Об этом сообщает Life.

Известно, что пьяный 22-летний парень поймал машину возле метро "Планерная". Он сел в автомобиль и сказал 38-летнему водителю адрес. Однако тот привез пассажира в другое место. Когда таксист сопроводил клиента до квартиры, оказалось, что тот привел его к себе в гости. Правда, не с намерением "попить чай". Как только парень переступил порог, мужчина надругался над ним. Извращенец мучил и силой удерживал юношу в своей квартире около 4-х часов примерно с 23.00. Насильник также обокрал пострадавшего. Он забрал у молодого человека деньги, цепочку, кольцо, часы и мобильник.

Около трех часов ночи потерпевшему удалось вырваться из плена. Он абсолютно голый выбежал из злосчастного дома и удалился прочь. В ту ночь температура воздуха опустилась до -5 градусов. На кадрах можно заметить, как данная картина повергла в шок стоявших у подъезда мужчин.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают детали случившегося. Правоохранители задержали подозреваемого. Ранее мы сообщали, что Пьяные рабочие изнасиловали собутыльника в Елабуге

Видео: youtube, jamisz