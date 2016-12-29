Пьяные рабочие изнасиловали собутыльника в Елабуге

Двое мужчин после вечеринки надругались над своим знакомым. Извращенцам грозит наказание.

В минувшее воскресенье, 15 января, в Татарстане 36-летнего мужчину изнасиловали приятели. Инцидент произошел около половины десятого вечера в съемной квартире на пр. Мира в Елабуге. Трое мужчин выпивали. Затем, 31-летний уроженец Саранска и 33-летний ранее судимый житель Набережных Челнов надругались над своим собутыльником.

На следующий день правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемые в мужеложстве задержаны. Как оказалось, один из насильников уже привлекался к ответственности. В данный момент выясняют детали случившегося. Злоумышленники находятся под стражей. Если вина мужчин будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 6 лет. Что толкнуло рабочих местного предприятия на такой поступок, предстоит выяснить следователям.

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