Жуткое видео из Петербурга: несколько фур и легковушка столкнулись на трассе

Автодорогу М10 не поделили несколько габаритных транспортных средств. В результате крупной аварии погибли люди, и образовалась пробка.

Сегодня днем, 13 июля, трассу под Санкт-Петербургом не поделили несколько транспортных средств, среди которых есть фуры и легковушки. По всей видимости, инцидент произошел в третьем часу дня на автодороге М10 перед Кузнецовкой. После столкновения шокированные очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы и бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, им удалось запечатлеть на фото последствия жуткой аварии.

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и спровоцировал аварию.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.На месте работают сотрудники полиции и спасательные службы. По словам очевидцев, страшная авария унесла жизнь троих человек. Также нескольких пострадавших в срочном порядке госпитализировали.

Фото: Мегаполис

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