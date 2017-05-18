Спецслужбы эффектно задержали преступников на Волхонском шоссе (Видео)

Очевидцы рассказывают о задержании, которое спецслужбы и полиция провернули на Волхонском шоссе. Появилось видео с места событий.

В четверг, 18 мая, утром на Волхонском шоссе прошло задержание. Полицейские машины и служители закона в масках остановили машину. Как сообщают свидетели, во время операции бойцы спецслужбы разбили стекло предполагаемым подозреваемым. После этого всех людей из автомобиля вывели на обочину.

На видео видно, что все задержанные лежат на земле, а их контролируют люди в масках. Пока не известны подробности задержания. С чем связаны водитель и пассажиры машины пока остается загадкой.

Но работа слаженная работа спецслужб покорила проезжающих водителей

- На Волхонском шоссе спецслужбы задержали плохих ребят)) Жаль не успел заснять как кувалдами стекла выносят!! Было Круто, - написал пользователь Максим Ульянов в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (Орфография и пунктуация авторская).

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург