Из Невы извлекли тело подростка, которого друзья "в шутку" столкнули в реку

Спустя пять дней поиска в Неве нашли тело пропавшего 13-летнего подростка. По предварительным данным, мальчика в воду столкнули друзья во время прогулки.

В понедельник, 26 июня, спасатели извлекли из воды тело 13-летнего подростка. Мальчик пропал еще 22 июня. К поискам ребенка подключились поисково-спасательные службы. Водолазы исследовали акваторию Невы. Поиски развернулись в окрестностях Троицкого поля и Рабфаковских улиц Невского района. Их работу затрудняло сильное течение в месте падения подростка в воду. Около трех часов дня тело подняли на поверхность.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением подробностей. По предварительным данным, мальчик упал в воду после потасовки с друзьями. Как сообщает 5 канал, его товарищи сознались, что толкнули подростка в Неву "в шутку". Школьники пытались спасти друга, но не смогли. Взрослым они об этом рассказали только на следующий день.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Невском районе ищут 13-летнего мальчика.