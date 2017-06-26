В Невском районе ищут 13-летнего мальчика

Полиция допускает, что ребенок мог утонуть

В Невском районе Санкт-Петербурга волонтеры и спасатели разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенок пропал еще в четверг, 22 июня 2017 года, и его поиски продолжаются до сих пор.

Как сообщается, в последний раз мальчика видели в районе Рабфаковских улиц. Когда подросток выходил из дома, он был одет в камуфляжные штаны, спортивную куртку и кроссовки. Телефона с собой не было.

Спасатели не исключают, что мальчик мог утонуть, однако надеются на лучшее и продолжают его искать. Всех, кто хоть что-нибудь знает о Диме и видел его с 22 июня, просят позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-54052, 102 или 112.

Фото: соцсети

видео: архив