Покаялся: автор "групп смерти" Филипп Лис признал вину в суде

В Петербурге прошло заседание Октябрьского районного суда по делу создателя "групп смерти" Филиппа Лиса. Молодого человека оставили под арестом еще на три месяца.

Судебный процесс над Филиппом Будейкиным ("Филипп Лис") в Петербурге, кажется, будет долгим. Октябрьский районный суд оставил создателя известных "групп смерти" в социальных сетях под арестом еще на три месяца. К такому решению судьи пришли после высказываний со стороны следствия, обвинения и адвокатов интернет-знаменитостей. Более того, сам Будейкин признал свою вину и заявил, что не возражает против продления ареста. Об этом пишут корреспонденты "Росбалта".

Напомним, что Филиппа Будейкина обвиняют в доведении до самоубийства 15 человек. По мнению следствия, "Филипп Лис" через "группы смерти" и виртуальное общение влиял на суицидальные поступки школьников. Он призывал их покончить с собой в форме игры. По мнению экспертов, число жертв Филиппа Лиса может превышать заявленную информацию о 15 подростках.

Ранее мы писали, что создателю "группы смерти" Филиппу Лису добавилось обвинение из Астрахани.