Создателю "группы смерти" Филиппу Лису добавилось обвинение из Астрахани

В отношении уже арестованного в Петербурге предполагаемого создателя "групп смерти" Филиппа Будейкина возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства в Астрахани.

Следователи Астрахани в четверг, 2 марта, должен возбудить уголовное дело о подстрекательстве и доведении до самоубийства в отношении 21-летнего Филиппа Будейкина. Он больше знаменит под именем Филипп Лис.

В Астрахани предполагаемой жертвой подстрекателей стала 15-летняя девочка. В мае 2016 года подросток приняла решение наложить на себя руки, однако об этом узнали оперативники ФСБ. Буквально за несколько часов до запланированного инцидента правоохранители пришли к ней домой. сообщает "Фонтанка". Позже девочка рассказала полицейским, как некто по имени Филипп Лис уговаривал ее совершить самоубийство. Это подтверждает ее переписка.

Материалы дела должны спецпочтой доставить в аэропорт "Пулково". Документы прикрепят к уже возбужденному Следственным комитетом Петербурга уголовному делу. Сроки следствия подходят к концу.

Пока же есть только два конкретных эпизода по делу Лиса. При том, что во время ареста Будейкин правоохранители сообщали, что за два года произошло 15 случаев самоубийств несовершеннолетних, вступивших в "группу смерти". Но до сегодняшнего дня расследовался только один эпизод. Это объясняют тем, что по заданию подстрекателей многие жертвы удаляли свою переписку в социальной сети.