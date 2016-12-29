Сорокоградусный Икар: застолье в Выборгском районе закончилось падением из окна

В ночь с 24 на 25 февраля в Выборгском районе в результате традиционного русского застолья мужчина "случайным образом" выпал из окна. На настоящий момент он находится в третьей городской больнице

По предварительной информации известно, что 24 февраля в районе половины пятого утра "Скорая помощь" госпитализировала в Городскую больницу №3 травмированного изрядно выпившего 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчину обнаружили под окнами дома №6/3 по улице Композиторов. Опросить травмированного мужчину полицейские не смогли в силу его неадекватного состояния.

Предысторию следствию поведал 45-летний товарищ пострадавшего, распивавший с ним алкогольные напитки до известных событий.По его словам, травмированный гражданин проживает в указанном доме на 2 этаже. Мужчины в ночь на 24 февраля распивали спиртные напитки. Около 03:30 гость удалился в уборную. Вернувшись, он обнаружил, что собутыльника нигде нет. Мужчину он нашел лежащим под окном его же квартиры. Как утверждает гражданин, к падению петербуржца с высоты он отношения не имеет.

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.



Видео: Piter.TV