Сольный концерт Руслана Белого

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В Северную столицу с новой программой приезжает один из самых топовых комиков страны. На этот раз свои искрометные монологи со сцены ДК им. Ленсовета будет рассказывать Руслан Белый. Море шуток и сарказма по актуальным проблемам заказывали?