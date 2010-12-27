Сольный концерт Руслана Белого

Нескончаемый заряд позитивных эмоций и отличное настроение обеспечены, ведь постоянный резидент StandUp не даст вам заскучать. Однако будьте уверены, что и почву для размышлений Руслан Белый вам также подкинет, поскольку в последнее время комик уделяет все больше времени на юмор социальный, затрагивая действительно острые вопросы. И, конечно, не обойдет без уморительных импровизаций, брутальных зарисовок, живого общения и доли сарказма. Не пропустите 21 мая в 19:00 на Каменноостровском пр., д. 42.
Подробную информацию уточняйте по телефону: 922-27-72