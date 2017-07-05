Уникальное видео из Сочи: увернувшаяся от дрона чайка стала звездой соцсетей

Птица спокойно летела в небе, как неожиданно перед ней появился квадрокоптер. В решающий момент чайка совершила акробатический маневр, избежав столкновения.

Недавно в соцсетях появилось удивительное видео: чайка мастерски избежала столкновение с дроном. Скорее всего, данный ролик был снят на побережье Черного моря в районе Абхазии еще в мае нынешнего года. Надо сказать, что за несколько недель уникальную запись оценили почти 65 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как чайка спокойно летит в своем направлении. Неожиданно перед ней появляется квадрокоптер. Птица моментально реагирует на препятствие и совершает акробатический маневр. В результате никто не пострадал.

Пользователи сети то и дело восхищаются ловкостью птицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в сети появилось видео из США: наглый медведь в поисках еды забрался в дом местному жителю.



Видео: youtube, salty673