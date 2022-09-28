ВКС РФ уничтожили более 100 военных тактической группы "Чайка" и 56-й бригады ВСУ

Операция проведена на острове Хортица.

Воздушно-космические силы России уничтожили более 100 военных тактической группы "Чайка" и 56-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что военные атаковали пункт временной дислокации, находящийся в составе 36-й бригады морской пехоты, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Поражены пункты на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России