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ВКС РФ уничтожили более 100 военных тактической группы "Чайка" и 56-й бригады ВСУ

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Операция проведена на острове Хортица.

Воздушно-космические силы России уничтожили более 100 военных тактической группы "Чайка" и 56-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что военные атаковали пункт временной дислокации, находящийся в составе 36-й бригады морской пехоты, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Поражены пункты на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, чайка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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