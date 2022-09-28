Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области

Игорь Конашенков сообщил о работе ВКС РФ на СВО.

Российский истребитель сбил украинский самолет Су-24 в Харьковской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман.

Фото и видео: Минобороны России