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Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области

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Игорь Конашенков сообщил о работе ВКС РФ на СВО.

Российский истребитель сбил украинский самолет Су-24 в Харьковской области. Соответствующее заявление  в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, су-24, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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