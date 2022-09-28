Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области

Российский истребитель сбил украинский самолет Су-24 в Харьковской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман.
Фото и видео: Минобороны России
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