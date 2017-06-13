Скоро будет солнечно: прогноз погоды в Петербурге на неделю

В начале недели в городе будет холодно и дождливо, к среде потеплеет

Прогноз погоды на ближайшую неделю в Петербурге можно назвать скорее обнадеживающим. Во вторник и среду еще возможны осадки, однако во второй половине недели в Северной столице и пригородах потеплеет и установится солнечная погода.

Во вторник, 13 июня, в Петербурге еще возможны сильные осадки – но ближе к ночи. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +17-19 градусов, выглянет солнце.

Дождь возможен и в ночь на среду, и утром 14 июня. Также усилится ветер – до 11 м/с. Температура воздуха начнет повышаться. К вечеру четверга ветер утихнет и до конца недели осадки будут маловероятны.

По прогнозам, вторая половина недели в Петербурге ожидается солнечной и теплой. К выходным распогодится до летних значений – возможно повышение температуры воздуха до +22.

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