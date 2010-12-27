Сергей Лавров отжог шуткой про хоккей на встрече с главой МИД Финляндии

Сергей Лавров блеснул знанием хоккея и чувством юмора на пресс-конференции в Финляндии.

Встреча глав МИД России и Финляндии закончилась на позитивной ноте. Сергей Лавров насмешил своего коллегу Тимо Сойни и журналистов во время пресс-конференции. Он сравнил происходящее с хоккейным матчем и признал, что Финляндия в нем победила. Но только по числу вопросов. Накануне хоккейного Чемпионата мира, который так ценят в Финляндии, шутка прозвучала остро и "зашла на публику".

Как поясняет RT, во время пресс-конференции финские журналисты задали в два раза больше вопросов, чем российские. Этот факт и стал поводом для шутки российского министра.

"Судя по тому, что вопрос был объявлен как последний, исхожу из-того, что Финляндия победила со счётом 2:1", — пошутил Лавров.

Финны оценили чувство юмора россиянина, и встретили шутку смехом и апплодисментами.

Фото: МИД РФ