"Зеленый марафон Сбербанка": эмоции участников и гостей забега

В это воскресенье, 28 мая, в Санкт-Петербурге прошел масштабный праздник спорта и здорового образа жизни: "Зеленый марафон Сбербанка". Канал Piter.TV пообщался с участниками забега, а также их болельщиками.

"Зеленый марафон Сбербанка" собрал в Парке 300-летия Санкт-Петербурга более 21 тысячи человек. В этот день, 28 мая, сюда пришли сами бегуны, их болельщики и участники "Большого велопарада", который впервые в истории объединили со спортивным праздником от Сбербанка. Непосредственно на старт вышли более 4 тысячи бегунов: взрослые и дети, мужчины и женщины, спортивные семьи и представители городских компаний. Кроме того, организаторы узнали, что специально для участия в забеге в Петербург приехали гости из соседних Великого Новгорода и Пскова.

Первые участники марафона и любопытные зрители начали собираться у большой сцены "Зеленого марафона" на берегу Финского залива в 10 утра. В это время представители Сбербанка запустили работу пунктов регистрации для тех бегунов, которые не успели записаться на марафон в Интернете. Одна за другой на главной аллее Парка 300-летия Санкт-Петербурга открывались развлекательные зоны: хитроумный квест и "танковый бой", пункты выдачи бесплатной сладкой ваты и фото-точки. Все чаще на дорожках парка можно было заметить разминающихся парней и девушек, а кто-то тренировался, наматывая круги вокруг зеленых насаждений. Людей становилось больше с каждой минутой: благо, погода в этот день порадовала петербуржцев. Термомет показывал температуру в воздуха в +15, а на небе светило яркое солнце. За все время с 10 до 16 часов лишь пару раз его закрывали привычные для Финского залива серые облака.

Гости радовались весеннему настроению и делились своими эмоциями друг с другом. А еще - с корреспондентами Piter.TV, которые решили пообщаться со спортсменами и их родными. Мы поговорили ними до и после старта, и выяснили, как петербуржцы готовились к забегу на 4.2 километра, с кем пришли на "Зеленый марафон" и ради чего вышли на эту дистанцию. Подробности массового блиц-интервью от нашего канала смотрите в видео-репортаже из Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Отметим, что похожие эмоции наверняка испытывали и жители других городов России. Ведь в этом году "Зеленый марафон Сбербанка" прошел в 53 крупных населенных пунктах: от Тольятти до Якутска, от Владимира до Саранска, от Кирова до Йошкар-Олы. Кроме того, тематические забеги прошли в Казахстане, Белоруссии и даже Индии. А общая численность участников "Зеленого марафона" на планете превысила 110 000 человек!

Ранее канал Piter.TV сообщал, что в небо над Петербургом запустили 314 воздушных змеев.