В небо над Петербургом запустили 314 воздушных змеев

В Петербурге в рамках "Зеленого марафона Сбербанка" прошел флеш-моб "314 воздушных змеев". Канал Piter.TV публикует видео с акции, которая состоялась в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В Петербурге сотни горожан стали участниками акции "314 воздушных змеев". Мероприятие прошло в воскресенье, 28 мая, в рамках забега "Зеленый марафон Сбербанка". Организаторы марафона посвятили запуск воздушных змеев 314-летию Санкт-Петербурга. С 14 часов в Парке 300-летия Санкт-Петербурга начали собираться обладатели оригинальных летающих конструкций. Среди воздушных змеев можно было встретить гигантского осьминога и пиратский корабль, нарядного надувного медведя и классическое "солнышко". Те же, кто не успел купить или собрать себе "летающего друга", могли получить его совершенно бесплатно в пункте выдачи от Сбербанка. Часть этих змеев была собрана руками воспитанников детского дома для ребят с ограниченными возможностями.

Очередь из желающих получить себе крылатую игрушку растянулась на десятки метров. Все это время гостей флеш-моба развлекал ведущий, который рассказывал собравшимся, как собрать воздушного змея в домашних условиях.

Сама акция стартовала уже после 15 часов. К ней присоединились участники "Зеленого марафона" и "Большого велопарада". Местом запуска стал пляжный берег Финского залива на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Социальные сети города тут же заполонили селфи, фото и видео с места праздничного флешмоба. Судя по ним, воздушных змеев в небо с одинаковым удовольствием запускали и взрослые, и дети. Канал Piter.TV публикует мини-репортаж с этой солнечной акции.

Ранее мы писали, что в парке 300-летия в небо выпустят "314 воздушных змеев".

Видео: Канал Piter.TV

Фото: anastasia_ivlashes, _milkosha_

Стас Бутенко, Дарья Молчанова