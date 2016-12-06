Петербург хочет принять у себя финал Лиги чемпионов

Председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов отметил, что Петербург рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов на стадионе на Крестовском острове.

Северная столица рассматривает возможность подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов на стадионе "Санкт-Петербург". Председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Павел Белов не исключил, что арена на Крестовском примет заключительный матч самого престижного клубного европейского турнира.

Белов отметил корреспонденту "Спорт-Экспресс", что у Петербурга есть шанс принять не только матчи чемпионата мира, но и финал Лиги чемпионов после этого.

На петербургском стадионе прошло два матча группового этапа Кубка конфедераций. Также запланированы еще одна групповая игра и финал чемпионата. В следующем году в городе пройдет три матча плей-офф чемпионата мира.