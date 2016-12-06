Петербург хочет принять у себя финал Лиги чемпионов

Северная столица рассматривает возможность подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов на стадионе "Санкт-Петербург". Председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Павел Белов не исключил, что арена на Крестовском примет заключительный матч самого престижного клубного европейского турнира.
Белов отметил корреспонденту "Спорт-Экспресс", что у Петербурга есть шанс принять не только матчи чемпионата мира, но и финал Лиги чемпионов после этого.
На петербургском стадионе прошло два матча группового этапа Кубка конфедераций. Также запланированы еще одна групповая игра и финал чемпионата. В следующем году в городе пройдет три матча плей-офф чемпионата мира.