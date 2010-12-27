Житель Самары пожарил своего друга из-за ссоры

Житель Самары в ходе ссоры насильно затащил своего друга на включенную газовую плиту. В результате чего пострадавший скончался.

Местный житель Самары был поджарен своим знакомым. Мужчина с серьезными ожогами постучался в дверь к соседям и попросил вызвать скорую помощь. Медработники вскоре прибыли на место и повезли в больницу. По дороге полицейских смог узнать что произошло, но спасти 42-летнего мужчину так и не удалось, он скончался в реанимации.

Известно, что Самарец выпивал со своим знакомым у себя в квартире. Между ними вспыхнул конфликт, тогда гость насильно уложил хозяина на горящую конфорку газовой плиты. Продержав мужчину некоторое время на огне, преступник сбежал.

Подозреваемый 48-летний мужчина задержан. Ранее судимый во всем признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.