Пограничники и спасатели "насобирали" 19 рыбаков на льдинах в Финском заливе

Выход на лед грозит штрафом. Однако любители зимней рыбалки все равно выходят на залив, рискую своей безопасностью.

Сотрудники спасательной службы и пограничного управления ФСБ провели рейд по Финскому заливу. Правительство города строго запретило выходить на лед. Нарушителей даже напугали штрафом. За рыбалку на замерзшем заливе можно отдать две с половиной тысячи. Но это не останавливает рыбаков-подледников. Их также не пугает опасная близость кораблей и танкеров, которые ходят по Невской губе.

Во время рейда служители закона нашли 19 рыбаков. Всех проверили, а некоторых сняли со льдин и отвезли на безопасное расстояние. Правда, штрафы любителям отдохнуть с удочкой не выписали. Пока что мужчины отделались профилактическими беседами.

Рыбаки зимой часто рискуют своей жизнью. Например, мужчина, рыбачивший в окрестностях Тамбова, утону, провалившись под лед. Мужчина оступился и провалился под лед. Спасателей вызвали местные жители, которые заметили рыбацкие снасти на льду и сапог в воде.

Видео: Youtube / Федор Ебатенко