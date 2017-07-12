На STEREOLETO 2017 провели еврейскую свадьбу

Музыкальный фестиваль STEREOLETO, посвященный творчеству Виктора Цоя, даже в третий день знает, чем порадовать своих гостей. Финская еда, мастер-классы по жонглированию, интересны художники и еврейская свадьба - Piter.tv успели побывать везде.

Финальный день фестиваля запомнился горожанам и гостям из других городов и стран выступлениями самых разных групп: Hermanni Turkki (Финляндия), Too Many Zooz (США), Сплин и многих других. Но здесь нашлось место не только музыке.

Сампса Индрен, финский художник Galleria Rankka рисовал в этот день баню и был рад, что приехал на STEREOLETO: «Солнце, чуть-чуть пива, музыка, красивые девушки. Все в порядке» - улыбается он, – «Мы с финской группой здесь. Кухня еще есть, там шеф-повар готовит. Попробуйте».

По совету художника идем к кулинарной площадке, там гостей угощают чем-то странным и интересным. «Это Сосновая паннакота» – говорит шеф-повар, поливая молочное желе вареньем из шишек и посыпая свежей кислицей. После необычного перекуса самое время размяться, школа жонглеров, подбрасывающая булавы и шарики прямо на траве, с радостью приветствует нас:

«Мы проводим мастер-классы по жонглированию и тусуемся! Жонглирование связано с ритмом и весельем, поэтому мы здесь».

Научиться самым простым трюкам и основам жонглирования здесь мог каждый, наш корреспондент тоже попробовал себя в этом непростом, как оказалось, деле. А тем временем, возле главной сцены, где "вовсю грохочет музыка", художники-граффисты разрисовывают стены:

«Почему бы и нет? – говорит художник, – «Где музыка, там и визуальное искусство. Там перфоманс и здесь перфоманс. Здесь не просто готовые работы, а художники создают картины во время фестиваля точно так же, как музыканты создают музыку на сцене».

Мелодии народных мотивов увлекают нас за собой и заводят на площадку, где громко играют еврейскую свадьбу. Здесь нашу съемочную группу не только рассказали о традициях этого таинства, но и научили пить "по-свадебному".

«На самом деле, на настоящей еврейской свадьбе, когда мы благословили вино, это бокал пускается по публике, и пьют все. В принципе, если вы хотите, вы можете попробовать» – объясняет ведущий и по совместительству тамада и тут же отдает бокал первому добровольцу из толпы.

На вопрос о том, как на музыкальном фестивале оказалась еврейская свадьба, Виктор Амчиславский, куратор библиотеки синагоги в Санкт-Петербурге, отвечает:

«Мы считаем, что еврейские традиции - это такая изюминка, цимес Петербурга. Потому что в Петербурге есть еврейская община, большая, разветвлённая, в Питере были все семь ребе (ребе – это глава общины, династии хабат любавич). Ну и это просто фишка. И как не показать еврейскую свадьбу? Еврейская свадьба интересна всем. Ее можно увидеть только в Синагоге, и то редко, не всегда, это эксклюзив. И мы для STEREOLETа, это особый городской фестиваль, решили эту изюминку подарить и показать, чтоб все люди могли увидеть и рассказать про традиции еврейской свадьбы».

Только что побывавшим на этой свадьбе и оттанцевавшим в большом дружном кругу под еврейскую музыку волонтерам понравилось происходящее: «Волшебно, очень понравилось. Это похоже на греческие сиртаки чем-то. Прикольно».

«Мне все нравится, я тут уже второй день. Не из-за какой-то определенной группы приехал, а просто с друзьями за компанию. Мне нравится, что с погодой повезло, что музыканты нормальные. Я, правда, не всех знаю, но в принципе то, что я в первый раз здесь увидел и услышал – такая хорошая подборка. Можно отдохнуть, танцевать. Есть большая сцена, то есть если хочется больше массового, есть что-то поуютнее, если хочется расслабиться. В общем, мне все нравится» - поделился один из гостей STEREOLETа.

Видео: Piter.tv

Арина Мифтахутдинова, Алина Синицына